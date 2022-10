Taxe sur les surprofits : la Vivaldi remonte le seuil d'imposition

Pour rappel, les ministres européens de l'énergie avaient donné leur feu vert à l'instauration d'une telle taxe. Selon cet accord, les Etats membres doivent pouvoir capter 100% du prix de l'électricité vendu au dessus du seuil de 180 euros par MWh, entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023. L'accord européen permettait cependant de fixer un seuil plus strict.

Un accord budgétaire est intervenu au sein de la Vivaldi. Un volet important concerne la taxation des surprofits réalisés par les producteurs d'électricité, notamment les centrales nucléaires et les énergies renouvelables.

La ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten, avait proposé d'être plus strict, en plaçant le seuil à 130 euros par MWh (au lieu de 180 euros par MWh). En outre, elle voulait appliquer la mesure du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Suite à l'accord intervenu ce mardi au sein de la Vivaldi, le seuil sera finalement fixé à 180 euros par MWh, entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2022. Ensuite, entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023, le seuil sera abaissé à 130 euros par MWh. Si la crise se poursuit, la taxe pourrait être prolongée au cours des six derniers mois de 2023.

Tinne Van der Straeten a donc obtenu que la mesure soit rétroactive. Néanmoins, elle n'a pas pu conserver le seuil de 130 euros par MWh, au début du régime de taxation.