Tests Achats salue les nouvelles mesures concernant l'énergie, sur le court terme

Test Achats salue les nouvelles mesures du gouvernement fédéral concernant l'énergie même si elles ont un "impact budgétaire énorme" et qu'elles ne constituent pas une solution sur le long terme, a réagi l'association de défense des consommateurs, dans la foulée du discours de politique générale présenté mardi par Alexander De Croo. "Le gouvernement est bien conscient de la détresse de nombreuses familles qui ne peuvent plus payer leurs factures. Il tente d'y remédier par des mesures à court terme", pointe Test Achats.

Tout d'abord, la réduction du taux de la TVA à 6 % est prolongée, ce qui, aux tarifs actuels et avec une consommation moyenne, représente une réduction d'environ 1.000 euros par an. "Même si cette baisse de la TVA sera compensée par une augmentation des droits d'accises lorsque les prix se normaliseront, Test Achats est favorable à cette mesure; celle-ci permettra de soulager les ménages à court terme", se réjouit l'organisation.

Cette dernière réagit, par ailleurs, positivement à l'extension du tarif social, qui a déjà prouvé son efficacité lorsqu'il s'agit de protéger les consommateurs les plus vulnérables.

Test Achats soutient également la prolongation jusqu'en mars du forfait énergétique de base de 135 euros pour le gaz et 61 euros pour l'électricité pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier du tarif social mais se situent dans une limite de revenus déterminée. Étant donné que le prix du mazout domestique et des pellets a également fortement augmenté, le gouvernement prévoit également une intervention pour ces consommateurs.

Néanmoins, l'organisation note que ces mesures ont un impact budgétaire énorme et qu'elles n'ont qu'un effet à court terme.

Test Achats réitère son appel en faveur d'une autre répartition et affectation fiscales (tax shift) permettant de nettoyer la facture d'électricité des taxes et des charges pour la réduire à son essentiel : l'électricité et son transport.

Enfin, l'organisme renouvelle sa demande d'un tarif universel pour l'énergie. "Il s'agirait de préférence d'un tarif fixe proposé par les fournisseurs commerciaux ou le gestionnaire de réseau dont le prix serait réglementé par l'autorité de régulation", ponctue-t-il.