Les grévistes poursuivent leurs actions contre TotalEnergies et Esso-ExxonMobil

Les grèves dans les raffineries de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil se poursuivent mercredi, malgré la menace de la Première Ministre française de réquisitionner le personnel. Chez TotalEnergies, les grèves se poursuivront sur tous les sites qui participaient déjà à l'action, a déclaré le syndicat CGT, à savoir quatre raffineries et un dépôt de carburant. De leur côté, les grévistes de la raffinerie Esso-ExxonMobil en Normandie ont également choisi, à l'unanimité, de poursuivre la grève mercredi matin.

Déclarations politiques sans suite

La Première ministre française, Elisabeth Borne, avait annoncé mardi que des travailleurs seraient réquisitionnés pour débloquer les sites. "Nous entendons cela depuis hier, mais nous n'avons encore reçu aucun document", a déclaré Reynald Prevost du syndicat FO. "Nous ne pouvons pas spéculer sur des choses que nous n'avons pas encore." Les syndicats qualifient d'ores et déjà toute réquisition de violation du droit de grève et prévoient d'aller en justice si cela devait arriver.

Chez Esso-ExxonMobil, un accord salarial a été conclu avec deux syndicats qui représentent la majorité des effectifs du groupe mais ne sont pas majoritaires dans les raffineries.

Plus d'un tiers des stations-service françaises sont à court de carburant

Les grèves ont commencé il y a plus de deux semaines, au sein du groupe Total Energies. Les travailleurs avaient poussé l'une des plus grandes raffineries de France à interrompre ses activités. Les syndicats demandent aux employeurs une revalorisation salariale mais les négociations tardent et la situation s'enlise. Depuis, l'action s'est étendues et les employés du groupe Esso-ExxonMobil se sont joint à la cause. Plus d'un tiers des stations-service sont à court de carburant. La pénurie touche toute la France et les pouvoirs publics s'impatientent. Cette grève menace le secteur économique dans son ensemble, en cette période de crise.