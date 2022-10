Le taux TVA préférentiel de 6% sur la démolition et la reconstruction devrait être prolongé au-delà de 2023.

"Pas question d'augmenter la TVA sur la démolition et la reconstruction": Van Peteghem rassure le secteur

La TVA réduite sur la démolition et la reconstruction ne sera pas réaugmentée après 2023, a souligné mercredi le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Ce taux est à 6% depuis un certain temps et il n'est "pas question" d'une augmentation, a-t-il indiqué.

"Il est incompréhensible que la baisse de la TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions ne soit pas prolongée au-delà de l'année 2023", avait regretté mercredi Embuild, l'ancienne Confédération Construction. Ces regrets ont été partagés par la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA). Mais selon le cabinet Van Peteghem, il n'est pas question d'augmentation. Ce taux réduit sera soit inclus dans la réforme fiscale, soit il sera à nouveau décidé séparément, précise la porte-parole du ministre mercredi. Le point n'était pas sur la table lors du conclave budgétaire. "Si le taux (réduit) n'est pas inclus dans la réforme fiscale d'ici fin 2023, il sera à nouveau prolongé."