Les soins de santé vont-ils s'améliorer avec la norme de croissance des soins de santé prévue par le budget fédéral ?

Une des décisions budgétaires prises par le gouvernement concerne la norme de croissance des soins de santé. En effet, explique le chroniqueur Bruno Wattenbergh, face au vieillissement de la population et aux innovations dans la manière de soigner, il était indispensable de faire progresser chaque année le budget du remboursement des soins de santé. L'État fédéral et les partenaires sociaux ont donc fixé une norme de croissance annuelle pour ce budget. Chaque année, le budget est d'abord indexé et ensuite augmenté de la norme inscrite dans la loi. Et les coûts des soins de santé doivent rester dans cette enveloppe.

Par "soins de santé" est entendu tous les remboursements de prestations de santé effectués par les mutualités, auxquels s’ajoutent les montants versés directement aux dispensateurs de soins, médecins, kinés, logopèdes, … et également les cliniques et les hôpitaux.

En pratique

En Belgique, les dépenses totales de santé représentent un peu plus de 10 % du produit intérieur brut (PIB). Et leur croissance naturelle est à peu près de 2,5 % par an. Cette norme de croissance détermine la croissance maximale du budget des soins de santé.

Elle a été fixée à 2 % pour le budget de 2024 et reste à 2,5 % pour 2023.

Concrètement, 30 % vont aux actes techniques des médecins (spécialistes et généralistes), 22 % pour les hôpitaux et 20 % pour les médicaments. Ensuite des plus petits budgets financent les infirmières, les dentistes, les kinés, les implants, la dyalise, la rééducation ou encore les maisons médicales.

Quels effets ?

Le citoyen sentira-t-il les effets de cette norme ? Selon Bruno Wattenbergh, c'est insuffisant pour répondre à l'évolution des besoins et encore moins pour mettre en place de nouvelles initiatives visant à améliorer par exemple l'accessibilité et la qualité des soins. Plusieurs "signaux inquiétants" se sont multipliés ces dernières année : augmentation du coût à charge du patient, hausse des suppléments d'honoraires et du recours aux assurances privées, dégradation des conditions de travail du personnel soignant...

La conclusion de Bruno Wattenbergh est claire : ce n'est pas un bon signe. Il estime qu'on paie les conséquences d'un État fortement endetté avec un déficit qui reste élevé. Nos soins de santé ne vont donc pas s'améliorer.