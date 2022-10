La guerre en Ukraine est le boulet "le plus important" à la croissance

L'invasion russe en Ukraine est "le facteur le plus important" au ralentissement économique mondiale et à l'instabilité à l'oeuvre, a affirmé vendredi la présidente d'un des principaux comités du Fonds monétaire international.

"Cette semaine, les appels à l'arrêt de la guerre par la Russie en Ukraine se sont multipliés", a affirmé Nadia Calvino, la vice-Première ministre espagnole et présidente du comité IMFC chargé de conseiller le FMI sur les questions monétaires et financières, au cours d'une conférence de presse à l'occasion des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

"La guerre est le facteur le plus important de ralentissement de la croissance et de la hausse de l'inflation, de la volatilité, de l'insécurité alimentaire et énergétique, et des incertitudes", a-t-elle énuméré, décrivant la recherche de la paix comme l'outil essentiel de politique économique.

Ce comité, qui compte la Russie parmi ses membres, a échoué à parvenir à un communiqué final après sa réunion, en raison d'une absence de consensus.

A la place, une déclaration de la présidence de ce comité a été publiée, déplorant que la pandémie et la guerre en Ukraine pèsent "lourdement sur l'activité économique".

Jeudi, les ministres des Finances et banquiers centraux réunis dans le cadre du G20 à Washington ne sont pas non plus parvenus à un communiqué final à cause de la présence de la Russie aux discussions. C'est la troisième fois de suite que le G20 Finance n'accouche pas d'un communiqué final.

"Arrêtez la guerre. Y a-t-il une manière plus directe de remettre l'économie sur de bons rails ?", a interrogé la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, également présente à cette conférence de presse vendredi.

L'institution de Washington a revu en nette baisse ses prévisions de croissance mondiale pour l'an prochain mardi, anticipant même une récession en Allemagne ainsi qu'en Italie.