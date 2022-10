La hausse des importations a creusé le déficit commercial en août

La balance commerciale de la Belgique a accusé un déficit plus important en août, sous l'effet d'une forte hausse des importations, indique vendredi la Banque nationale de Belgique (BNB). Les importations de produits minéraux et de produits chimiques, notamment, ont explosé. En août, les exportations ont augmenté de 36,5% par rapport à août 2021 mais les importations se sont inscrites en plus forte hausse encore de 56,4%.

Sur le trimestre composé des mois de juin, juillet et août, les exportations belges ont augmenté de 29,0% et les importations de 46,9%. "Les produits minéraux et les produits chimiques représentent environ 80% de la croissance totale des importations au cours de cette période. La vive progression des importations depuis la Norvège et le Royaume-Uni est principalement due au commerce de gaz. L'accroissement des exportations s'explique quant à elle aux trois quarts par les produits minéraux", précise la BNB dans un communiqué.

Au terme des huit premiers mois de 2022, les échanges internationaux de biens se sont soldés par un déficit de 6,5 milliards d'euros, alors que la Belgique avait dégagé un excédent de 16,5 milliards d'euros au cours de la même période en 2021.