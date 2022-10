Nord Stream : "Une grande section du tuyau doit être coupée et remplacée"

Une importante section des gazoducs Nord Stream, endommagés par des explosions, pourrait devoir être remplacée. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant de la compagnie gazière nationale russe Gazprom, Alexeï Miller, jeudi à la télévision russe. La réparation pourrait prendre plus d'un an, selon Gazprom. Les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été construits au fond de la mer Baltique pour transporter du gaz de la Russie vers l'Allemagne. Les pipelines ont été gravement endommagés le mois dernier en raison de fuites qui ont libéré une grande quantité de gaz. Les enquêtes sur ces incidents sont en cours. La Russie a évoqué un "acte de terrorisme international" et a pointé du doigt "l'Occident". Pour l'Union européenne, il s'agit plutôt d'un sabotage de Moscou.

"Une rupture complète du tuyau a eu lieu"

Les deux pipelines étaient à l'arrêt au moment des ruptures. Alexeï Miller a expliqué que la réparation des pipelines nécessitera probablement de couper et de remplacer une très grande section de tuyau. La difficulté réside dans le fait que le tuyau est inondé d'eau de mer, a expliqué M. Miller sur la chaîne russe "Channel One" jeudi soir, cité par l'agence de presse nationale Tass.

"Nous n'avons pas encore reçu l'autorisation de nous rendre sur le lieu de l'accident. Mais quand vous voyez à quelle vitesse la pression a été perdue dans les tuyaux, vous savez qu'une rupture complète du tuyau a eu lieu... Cela signifie que de très grandes parties des canalisations, y compris celles qui se déversent en Russie, sont désormais remplies d'eau de mer", a déclaré M. Miller, toujours cité par Tass, une agence de presse qui appartient entièrement à l'État russe.

Alexeï Miller a également mentionné une "urgence invisible" et des "attaques terroristes invisibles". "Pour reprendre l'exploitation après une attaque d'une telle ampleur, les experts disent qu'en pratique, il faut couper une grande section et poser essentiellement un nouveau tuyau."