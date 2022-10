Le gouvernement français réquisitionne de nouveaux dépôts de carburant : "Nous le faisons pour les Français, nous ne le faisons pas contre les grévistes"

Le gouvernement français a haussé le ton lundi et réquisitionné deux nouveaux dépôts de carburant alors que la grève se poursuit dans certaines raffineries et que s'ouvre une semaine à haut risque marquée par l'élargissement du mouvement social mardi et des départs en vacances vendredi. Il faut "libérer les dépôts de carburants, libérer les raffineries qui sont bloquées et utiliser les moyens de la réquisition", a déclaré le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire.

"Le temps de la négociation est passé. Il y a eu une négociation, il y a eu un accord, cela veut dire qu'il faut que force reste à la voix majoritaire", a ajouté le ministre au micro de BFMTV, en référence à l'accord conclu la semaine dernière entre TotalEnergies et deux syndicats majoritaires, mais que le syndicat CGT rejette. "C'est inacceptable et c'est illégitime", a-t-il martelé.

30% des stations-service sont perturbées en France

Le président Emmanuel Macron a dit de son côté vouloir que la crise du carburant "se règle le plus vite possible", promettant de "faire le maximum" et se disant "aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui en ont assez de cette situation".

Alors que 30% des stations-service sont perturbées en France, avec souvent des queues interminables pour les automobilistes pour faire le plein, M. Macron va réunir dans l'après-midi au palais de l'Elysée la Première ministre Elisabeth Borne et les membres du gouvernement concernés. Lundi, l'exécutif a lancé de nouvelles réquisitions de personnel dans deux dépôts de carburant, alors que la grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite sur cinq sites, selon le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini.

Réquisitions

La semaine dernière, le gouvernement avait déjà réquisitionné des salariés de plusieurs dépôts de carburants pour soulager la pression sur les stations-service. "Nous le faisons pour les Français, nous ne le faisons pas contre les grévistes, (les réquisitions) sont absolument nécessaires pour que les gens puissent continuer d'aller au travail et subvenir à leurs besoins basiques", a déclaré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, lors d'une visite matinale sur le port de Gennevilliers (région parisienne), pour vérifier le ravitaillement en cours des camions citernes. Le gouvernement tente de faire preuve de fermeté alors que la CGT et d'autres syndicats appellent les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester mardi pour les salaires et les libertés syndicales. La grève touchera en particulier les entreprises ferroviaire SNCF et de transports publics parisiens RATP. Les réquisitions interviennent au lendemain de la "Marche contre la vie chère", organisée par des partis de gauche dont La France Insoumise (LFI), à Paris. Les organisateurs ont revendiqué 140.000 participants, mais de source policière, on en a dénombré 30.000, et 29.500 selon un comptage du cabinet Occurrence pour un collectif de médias, dont l'AFP.

Difficultés à se rendre au travail, inquiétude en zones rurales en pleine période de récoltes et semis, crainte de perturbations des départs en vacances et d'annulations: les conséquences sur de nombreux secteurs se font sentir.