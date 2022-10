Les syndicats refusent de porter la responsabilité de la grève à l'aéroport de Charleroi

"Les agents de sûreté ne sont pas des pions que l'on divise et déplace suivant son bon vouloir", ont affirmé la FGTB, la CSC et la CGSLB dans un communiqué diffusé lundi après-midi au terme d'une journée de grève du personnel de la société Security Masters, qui a fortement perturbé l'aéroport de Charleroi (BSCA). Dans le communiqué, les syndicats ont rejeté la responsabilité de la grève et de ses dommages collatéraux sur BSCA Security.

"Les actions de grève peuvent causer de lourdes conséquences tant au point de vue financier pour l'aéroport, qu'humain pour tous les voyageurs qui n'ont pas pu prendre leur vol", ont convenu les syndicats qui, selon eux, ont tenté jusqu'à la veille des actions de convaincre la direction de BSCA Security de revenir sur sa position de scinder le marché de sécurité (filtrage des passagers) entre deux prestataires.

"Les agents regrettent les perturbations occasionnées pour les voyageurs et les autres travailleurs du site", ont indiqué les syndicats qui ont affirmé dans le même temps que les passagers étaient les dommages collatéraux de l'obstination de BSCA Security.

Lundi, l'aéroport a diffusé également un court communiqué. Dans celui-ci, l'entreprise a indiqué que son conseil d'administration soutenait "à l'unanimité le choix fait par BSCA Security d'un partage du marché de la sureté entre deux opérateurs dès lors que ce partage est indispensable pour remédier aux difficultés opérationnelles qu'engendre un prestataire unique et que les droits des travailleurs des opérateurs sont préservés".