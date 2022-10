Réforme fiscale : Van Peteghem propose un relèvement de la quotité exonérée d'impôt de 4 390 euros

Nos confrères de LN24 ont mis la main sur le projet de "première étape" de la réforme fiscale que le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) proposerait à ses partenaires en décembre, comme prévu dans le cadre du conclave budgétaire. On s'en souvient, le CD&V avait poussé tant et plus mais ses partenaires de la majorité avaient repoussé la discussion pour décembre. On pensait que le ministre s'orienterait vers une suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale (CSSS), déjà amputée de 25% en début d'année. Et bien non, Vincent Van Peteghem s'orienterait davantage sur l'épure remise en juillet. Une sorte mini-épure, en somme. Le document, de 7 pages, propose de relever la quotité exonérée d'impôt de 9 270 à 13 660 euros, ce qui permet de relever le salaire net poche de 100 euros environ par an. Dont coût de 3,3 milliards d'euros.

Comme cette première étape de réduction des charges sur le travail doit être neutre budgétairement, le ministre envisage la fin de certaines déductions, ou de certaines niches, comme lasuppression du quotient conjugal et de la déduction des pensions alimentaires.

Vives discussions politiques assurées.

Relire aussi : Revenus du patrimoine, carte essence, avantages extralégaux... : voici le projet de réforme fiscale à 10 milliards de Vincent Van Peteghem