Les syndicats multiplient leurs actions symboliques et s’insurgent contre la hausse des prix

En Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, les syndicats s’organisent et les actions de protestation se multiplient

Les syndicats organisent jeudi une série d’actions régionales pour dénoncer les "profits monstres" réalisés dans le secteur de l’énergie.

Les actions se concentrent en Wallonie. On s’attend par exemple à des troubles au sein de la TEC, où tous les syndicats ont déposé un préavis de grève.

De la soupe froide comme symbole

En Flandre, des militants des syndicats socialistes distribueront de la soupe froide à Malines et à Gand. "Une soupe froide est un symbole. Nous n’osons déjà pas allumer notre chauffage, mais bientôt nous n’oserons plus non plus réchauffer nos aliments", entend-on. À Hasselt, des gants rouges sont distribués et dans le Brabant flamand, des militants accrochent des cintres aux portes.

À Bruxelles, le syndicat socialiste et le syndicat chrétien ACV manifestent ensemble devant les institutions européennes. Les revendications : taxer les profits monstrueux du secteur de l’énergie, bloquer les prix de l’énergie et placer le secteur de l’énergie sous le contrôle du gouvernement. "La libéralisation du marché de l’énergie s’est avérée être un échec total pour les familles", a déclaré la FGTB.

Le 9 novembre, les syndicats iront plus loin : la FGTB appellera alors à une grève interprofessionnelle. L’ACVV parle d’une "large journée générale d’action et de grève". Et le syndicat libéral ACLVB n’appelle pas à la grève générale, mais participe à toute action.