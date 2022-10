La banque centrale turque réduit à nouveau ses taux d'intérêt, malgré une inflation élevée

La banque centrale de Turquie a de nouveau réduit considérablement ses taux d'intérêt, et ce malgré l'inflation toujours très élevée dans le pays. Elle a ainsi réduit les taux d'intérêt de 1,5 point de pourcentage pour les ramener à 10,5 %. Il s'agit de la troisième réduction en trois mois. Elle a également été plus importante que prévu, les économistes ayant supposé une baisse de 1 point de pourcentage du taux à 11 %.

Le taux d'inflation en Turquie a atteint le chiffre impressionnant de 83,5 % en septembre, soit le niveau le plus élevé depuis 1998. La logique économique veut que l'on augmente les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. On tente ainsi de refroidir la demande et donc la pression sur les prix, mais le président turc Recep Tayyip Erdogan a une logique différente. Il est contre les hausses de taux d'intérêt et fait pression sur la banque centrale pour que les emprunts soient moins chers.

Malgré cela, la monnaie turque a à peine réagi à la nouvelle baisse des taux d'intérêt jeudi. La lire, cependant, est depuis très longtemps à un niveau (presque) bas par rapport au dollar américain. Cela rend les importations plus chères et pousse donc l'inflation à la hausse. Les exportations de produits turcs deviennent toutefois moins chères.