Le prix de la peinture reste élevé et risque d'encore augmenter

Bien que les matières premières de la peinture deviennent moins chères, la peinture elle-même restera chère pendant un certain temps, affirme le producteur de peinture néerlandais AkzoNobel.

Plusieurs facteurs jouent un rôle dans le prix de la peinture, comme le coût du transport, de l'énergie et de la main-d'œuvre du producteur, explique Maarten de Vries, directeur financier de l'entreprise à l'origine de marques comme Levis et Sikkens.

Ces coûts sont appelés à encore augmenter. "Nous préparons donc une nouvelle augmentation des prix au début de l'année prochaine", a déclaré M. De Vries. Dans l'ensemble de sa gamme de produits, AkzoNobel a vu les coûts des matières premières et du fret augmenter de 1,7 milliard d'euros au cours des sept derniers trimestres. L'augmentation des prix a rapporté exactement le même montant supplémentaire.

Pour le marché de la peinture décorative, la société néerlandaise prévoit une baisse des ventes en Europe et en Chine. Cela est dû en partie à la situation économique. Dans des pays comme l'Inde et le Vietnam, mais aussi en Amérique latine, AkzoNobel poursuit sa croissance, rapporte De Vries.

1% du chiffre d'affaires

AkzoNobel est également performant dans d'autres domaines. Les peintures pour voitures et avions se vendent à nouveau mieux. Il en va de même pour les produits de la division marine, qui fabrique notamment des revêtements réduisant l'adhérence des algues et des coquillages sur les coques des navires. AkzoNobel fabrique également des revêtements en poudre pour les batteries et le câblage des voitures électriques. "Nous avons conclu un certain nombre d'accords avec des constructeurs automobiles, ce qui laisse présager une forte croissance dans les années à venir", prévoit M. De Vries.

Néanmoins, AkzoNobel sera toujours confronté à des vents contraires à court terme. Les clients indispensables, notamment dans l'industrie des métaux, produisent moins en raison des coûts énergétiques élevés. "C'est une chose avec laquelle nous devrons composer", a-t-il déclaré. Selon M. De Vries, AkzoNobel ne devra pas réduire sa production. "Notre facture énergétique ne représente qu'environ 1 % de notre chiffre d'affaires", a déclaré le directeur financier.