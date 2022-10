Comment les organisateurs de camps de vacances font-ils face à l’augmentation des coûts de l’énergie ?

La hausse des prix de l’énergie frappe durement les organisateurs de camps de jeunes et des bâtiments qui y sont affectés. En moyenne, leurs factures ont été multipliées par quatre. D’après le Centre du tourisme des jeunes (CJT), l’offre d’activités et de camps abordables est menacée.

D’ici les vacances de Pâques, quelque 400 000 enfants et jeunes partiront pour des séjours de plusieurs jours en Flandre avec leur groupe de jeunes, leur club sportif ou leur école. Cependant, avec la flambée des prix de l’énergie, des économies d’énergie doivent être réalisées cet hiver. C’est la conclusion d’une table ronde organisée par l’asbl CJT, où se sont retrouvés les opérateurs d’hébergement pour jeunes, l’animation jeunesse, les partenaires éducatifs, le secteur sportif et le gouvernement flamand.

"Les logements pour jeunes se remettent à peine sur pied après la période difficile de la Corona et sont maintenant confrontés à des factures d’énergie qui sont en moyenne multipliées par quatre", explique Frederik Vercammen, coordinateur du CJT. "Cela représente un énorme défi pour le tourisme des jeunes, dont l’accessibilité financière est la marque de fabrique. C’est pourquoi il fallait trouver des solutions à très court terme."

Des règles strictes

Cet hiver, les règles en matière d’énergie seront strictes : le thermostat passe à 18 ou 19 degrés dans les réfectoires et les zones d’activités calmes, et à 15 ou 17 degrés dans les zones de jeux actifs. Dans les zones de sommeil, le mercure descend même à 12 ou 14 degrés. Il est également recommandé de prendre des douches moins nombreuses et plus courtes.

"Nous conseillons aux jeunes et à leurs parents de prévoir un pull épais pour la journée et un sac de couchage bien chaud dans le dortoir", a déclaré Benjamin Verhegge, coordinateur national du mouvement de jeunesse KSA.

Les organisateurs de voyages scolaires de plusieurs jours ont également participé à l’élaboration des lignes directrices sur l’énergie. "D’ici les vacances de Pâques, de nombreuses classes vertes et de mer ont encore lieu", déclare Peter De Donder de l’asbl Plattelandsklassen. "Assurer ensemble une faible consommation d’énergie est désormais une évidence. Cela demande un effort, mais heureusement nous avions déjà opté pour des températures légèrement inférieures lors de la pandémie. "

Tout le monde s’y met

En plus de se concentrer sur la température et les douches, les groupes de jeunes recevront des conseils d’économie simples : fermer les fenêtres et les portes, utiliser les réfrigérateurs à bon escient et éviter la consommation furtive. Au final, cela devrait permettre de diviser par deux la facture énergétique en moyenne, même si cela dépend aussi de la température extérieure.

Un certain nombre de lignes directrices ont également été élaborées à l’intention des opérateurs, comme le réglage correct des systèmes de chauffage, l’installation d’un film pour radiateur ou le passage à un éclairage LED. Mais cela ne suffira pas. Un rattrapage accéléré sera nécessaire après l’hiver pour les bâtiments économes en énergie.

"Un certain nombre d’hébergements pour jeunes ont beaucoup investi dans la durabilité ces dernières années et en récoltent aujourd’hui les fruits", ajoute Vercammen, coordinateur du CJT. "De nombreuses autres résidences veulent s’attaquer à ce problème à court terme, mais ont besoin du soutien du gouvernement pour le faire, surtout après deux ans de corona. Ce signal a été transmis aux ministres concernés, Zuhal Demir (Tourisme, ndlr) et Benjamin Dalle (Jeunesse, ndlr), et nous sommes maintenant en plein dialogue avec eux pour traduire cela en un mécanisme de subventionnement transparent. En outre, il faudra également prévoir un budget suffisant en contrepartie, que nous sommes en train d’élaborer. Après tout, ce qui est fourni aujourd’hui sera largement insuffisant."

Les mesures budgétaires soutiennent les établissements

Le ministre flamand de la jeunesse Benjamin Dalle comprend les préoccupations des centres de jeunesse. Le ministre souligne qu’un budget supplémentaire a été dégagé lors des discussions budgétaires pour faire face à la hausse des coûts énergétiques des résidences et auberges de jeunesse. Un total de 1,09 million d’euros sera alloué pour soutenir financièrement les séjours et les auberges, a indiqué son cabinet dans un communiqué de presse. Les associations de jeunesse flamandes et supra-locales peuvent également compter sur un soutien ponctuel.

Par ailleurs, le ministre rappelle les mécanismes de subvention mis en place pour l’hébergement des jeunes au cours des deux dernières années. Ici, la durabilité est l’une des priorités. Ainsi, 1,3 million d’euros ont été mis à disposition pour des scans énergétiques dans les logements pour jeunes et des investissements plus modestes en vue de l’efficacité énergétique. 19,4 millions d’euros seront également investis dans les propres infrastructures pour la jeunesse du gouvernement flamand, comme le domaine Hoge Rielen.

"Rendre l’infrastructure des jeunes plus efficace sur le plan énergétique et plus durable est une véritable priorité pour ce gouvernement flamand, même avant le début de la crise énergétique", déclare M. Dalle. "Grâce au rattrapage en matière d’infrastructures pour la jeunesse que nous effectuons au cours de cette législature, nous finirons par voir de réelles améliorations. En même temps, aujourd’hui, tous les enfants et les jeunes qui le souhaitent devraient pouvoir participer à notre travail de jeunesse. Il ne devrait pas y avoir d’obstacles financiers à cela et nous serons également vigilants sur ce point."