Le vol de vélos a coûté plus de 23 000 euros par jour aux assureurs belges en 2021

Alors que plus de 75 700 vélos ont été volés en Belgique l'année dernière, seulement 8 % des Belges possèdent une assurance vélo, révèle le courtier en assurances HelloSafe dans sa nouvelle étude. Avec 207 vols de vélos par jour, ce fléau est pourtant en hausse de 5,7 % entre 2020 et 2021 - même s'il reste encore 14 % inférieur à la période pré-Covid.

À elle seule, la Flandre compte pour près de 73 % des vols de vélos en 2021 (55 546), restant ainsi la Région la plus "criminelle" à ce niveau.

Un coût important pour tout le monde

En 2021, le vol de vélos a coûté 8,7 millions d'euros aux assureurs en Belgique, soit près de 23 891 euros par jour - 92 % de ce montant concerne des vols de vélos électriques (soit 8 millions d'euros). Les propriétaires de vélos électriques sont en effet plus enclins à souscrire à une assurance vélo : ils représentent 80 % des personnes assurées.

Les indemnisations octroyées en cas de vol de vélo par les assureurs varient en moyenne entre 1,44 et 14,85 euros par personne assurée en Belgique. Les trois provinces où l'indemnisation par personne assurée est la plus élevée sont les provinces les plus touchées par le triste phénomène : Anvers, la Flandre orientale et Bruxelles. À noter qu'elles sont aussi les plus densément peuplées.

À l'opposé, les compagnies d'assurance versent moins d'indemnisations pour des vols de vélos dans les provinces wallonnes.

Il est évident que ces indemnisations sont toutefois symboliques si on compare leur montant avec les prix des vélos. Selon les chiffres de Traxio, la Fédération du secteur de la mobilité, le prix moyen d'un vélo classique est de 794 euros en Belgique. Un chiffre qui s'élève à 2 200 euros pour un vélo électrique.