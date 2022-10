NewB démantèle ses activités bancaires

La banque "éthique" et "durable" NewB va quitter le secteur bancaire.

NewB, qui se présentait comme une banque éthique et durable, vient d'entamer son plan de démantèlement qui vise à sortir la société du secteur bancaire, écrivent L'Echo et De Tijd mercredi. Dès que ce plan aura été exécuté, NewB perdra sa licence bancaire et cessera d'être une banque.

Depuis qu'elle avait échoué à lever 40 millions d'euros pour répondre aux exigences de la Banque nationale (BNB), NewB était en sursis.

"Notre plan de démantèlement a pour objectif de sortir NewB des activités bancaires de façon professionnelle et coordonnée. Nous voulons agir vite et rembourser nos clients dans les meilleurs délais", a expliqué le CEO de NewB, Thierry Smets.

Dès mercredi, les clients de NewB vont être invités à transférer leurs avoirs vers une autre banque, sachant qu'environ 170 millions d'euros sont en dépôt sur les comptes à vue et les comptes d'épargne de NewB. L'entreprise, qui n'acceptera plus aucun nouveau client, assure qu'elle remboursera l'intégralité des dépôts.

Dans les semaines à venir, NewB présentera également un plan de licenciement collectif, sachant que la société emploie une cinquantaine de personnes. Le CEO ne souhaite pas encore se prononcer sur le nombre de licenciements à venir, sachant que l'avenir de la structure dépendra du vote de l'assemblée générale qui se tiendra le 26 novembre prochain. À ce stade, deux scénarios sont sur la table: une liquidation pure et simple ou la poursuite des activités en dehors du secteur bancaire.