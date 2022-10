Accueil Economie Conjoncture "On passe un temps fou à négocier": malgré l'inflation et le Covid, les 24 heures vélo font leur grand retour Les organisateurs donnent le coup d’envoi des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Après deux ans d’absence, l’équipe du CSE Animation a relevé de nombreux défis. Erin Gérard Inflation, sécurité, mobilité et Covid, les organisateurs des 24 heures vélo n'ont peur de rien. ©JC guillaume ©©JC Guillaume

"Accrochez bien la toile dans les coins. Attention, à trois, on soulève." Stands, tentes et tonnelles bourgeonnent sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Les bénévoles, encore ensommeillés, s’agitent dans le petit matin. Les uns transportent les barrières et déploient les dispositifs de sécurité....