Jeremy Rifkin : "La guerre en Ukraine est la dernière guerre de l'énergie fossile" Selon l'essayiste Jeremy Rifkin, la crise climatique va s'aggraver. Il faudra une révolution au niveau de la gouvernance, de l'éducation et de notre économie pour que l'humanité s'en sorte. "Mais j'ai une bonne nouvelle", souffle celui qui conseille la Chine et l'Union européenne dans leur transition énergétique. Raphaël Meulders Journaliste service Economie Selon l'économiste Jeremy Rifki, l'âge du progrès touche à sa fin pour faire place à celui de la résilience. "Il faut changer le capital financier en caoital écologique", dit-il.

Inondations, canicules, ouragans et épidémies… Les catastrophes s’enchaînent ces dernières années sur la Terre. Et elles ne vont faire que s’aggraver dans les prochaines années, selon l’essayiste américain Jeremy Rifkin. “Nous sommes en plein milieu de la sixième extinction de la vie sur Terre. Nous la vivons en temps réel et cela ne fait même pas les gros titres, explique...