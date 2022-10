La prolongation du nucléaire actée pour fin d'année ? " J'entends une réelle volonté d'aboutir dans les délais fixés"

Le Premier ministre, Alexander De Croo, s'est montré confiant à la Chambre sur les chances d'aboutir à un accord avec le groupe Engie sur la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. Des négociations sont en cours sous la houlette du Premier ministre et de la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten. Les parties ont tracé à la fin juillet un cadre de discussion. Un accord est attendu d'ici la fin de l'année.

"Autour de la table, j'entends une réelle volonté d'aboutir à un accord dans les délais fixés, soit la fin de l'année", a dit le chef de gouvernement en réponse à Reccino Van Lommel (VB).

L'objectif est celui qui a été fixé en mars par les partenaires de la Vivaldi : une prolongation des deux réacteurs les plus récents pour une durée de dix ans. "Cela a été confirmé dans les différents kerns au cours desquels on a fait un état des lieux", a ajouté M. De Croo. Une réunion en comité restreint est encore prévue ce jeudi. Plusieurs partis de la coalition ont toutefois prôné ces dernières semaines la prolongation de plus de deux réacteurs et/ou sur une durée de 20 ans.