Calendrier, quotas, exceptions,... Voici comment l'Europe prévoit de mettre fin aux voitures thermiques d'ici 2035 Si certaines exceptions sont prévues pour assouplir la transition, elles seront vouées à disparaître à long terme. Olivier le Bussy



D’ici 2035, les véhicules automobiles et les utilitaires légers neufs vendus dans l’Union européenne ne pourront plus émettre de CO₂. ©Shutterstock

C’est le premier élément du paquet énergie/climat Fit for 55 sur lequel le Parlement européen et les États membres ont trouvé jeudi soir un accord politique, et non le moindre. D’ici 2035, les véhicules automobiles et les utilitaires légers neufs vendus dans l’Union européenne ne pourront plus émettre de CO₂. C’est la fin programmée de la vente des voitures neuves à moteur thermique et des véhicules hybrides, et donc le passage annoncé...