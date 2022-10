Des milliards de bénéfices pour les géants pétroliers américains

Les groupes pétroliers et gaziers américains ExxonMobil et Chevron ont affiché des bénéfices en forte hausse au dernier trimestre. Les deux géants de l'énergie ont en effet engrangé ensemble plus de 30 milliards de dollars de bénéfices, en partie grâce à la forte augmentation de la demande de gaz naturel et à la hausse des prix.

ExxonMobil a ainsi affiché le bénéfice le plus élevé en 152 ans d'histoire et Chevron a enregistré le deuxième meilleur résultat trimestriel de son histoire. La Russie ayant pratiquement interrompu l'approvisionnement en gaz de l'Europe en représailles aux sanctions occidentales prises à son encontre, les pays européens ont été contraints d'importer davantage de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis.

Le bénéfice net de 19,7 milliards de dollars d'ExxonMobil a dépassé le précédent record de 17,6 milliards de dollars atteint au deuxième trimestre. La série de bénéfices élevés devrait également se poursuivre au cours du trimestre actuel. Selon les prévisions, ExxonMobil devrait afficher des bénéfices de plus de 50 milliards de dollars cette année. C'est plus que les bénéfices combinés du groupe de commerce en ligne Amazon, du groupe alimentaire Procter & Gamble et du constructeur de voitures électriques Tesla.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a, lui, bondi de 52% sur un an, pour atteindre 112,07 milliards de dollars.

Le groupe, qui s'est séparé de certains actifs et est sorti de son champ pétrolier en Russie, a pompé un peu moins de pétrole et de gaz naturel qu'au trimestre précédent, sa production s'établissant à 3,72 millions de barils équivalent pétrole par jour sur la période.

Il a en revanche écoulé un volume record de produits raffinés, soit 5,54 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Chevron affiche 11,2 milliards de bénéfice net

Chevron, de son côté, a enregistré un bénéfice net de 11,2 milliards de dollars entre les mois de juillet et septembre, en légère baisse par rapport au niveau record de plus de 12 milliards de dollars comptabilisé au deuxième trimestre.

Le groupe américain a pompé 3,03 millions de barils équivalent pétrole par jour sur la période au niveau mondial, soit un peu moins que sur la même période l'an dernier.

Sa production a augmenté de 4% aux Etats-Unis, notamment dans le bassin permien, mais elle a reculé en dehors de ce pays en raison de la fin de concessions en Thaïlande et en Indonésie.

Les ventes de produits raffinés ont de leur côté augmenté de 4% en volume, notamment avec une demande accrue de kérosène pour les avions avec la reprise du trafic aérien.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 49% à 66,6 milliards de dollars.

Ces bons résultats trimestriels font suite à ceux, tout aussi bons, de concurrents européens tels que Shell (6,7 milliards de dollars), TotalEnergies (6,6 milliards de dollars) ou Eni (3,7 milliards de dollars), qui continuent également à bénéficier des prix élevés du gaz en raison de la guerre en Ukraine.

Cette situation contraste avec celle d'il y a deux ans, quand la chute des prix de l'énergie au début de la pandémie avait conduit à d'importantes pertes pour les groupes d'hydrocarbures.

Les actionnaires sont les principaux bénéficiaires de ces forts profits du secteur pétrolier. Les groupes reversent en effet une grande partie des bénéfices aux actionnaires par le biais de dividendes plus élevés et de rachats d'actions.

Cela suscite toutefois de nombreuses critiques à l'encontre des compagnies pétrolières. Le président américain Joe Biden a notamment appelé à plusieurs reprises celles-ci, dont Shell, à baisser les prix à la pompe, en augmentant leur production, au lieu de reverser des bénéfices élevés aux actionnaires.