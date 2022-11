"Il faut arrêter le marketing de la peur et associer le nucléaire aux énergies renouvelables"

Pour le représentant des professionnels du secteur nucléaire, la prolongation de deux réacteurs, décidée par le fédéral, est une bonne chose. Cela nous évitera-t-il des problèmes d'approvisionnement. "Je ne veux pas rentrer dans une logique de marketing de la peur. Je laisse au politique les dossiers politiques. Je ne rentre pas dans ce genre de choses là, mais je dis que deux réacteurs, c'est mieux que pas du tout aujourd'hui", a fait savoir Serge Dauby sur le plateau de LN24.

"Nos centrales sont sûres, et sont exploitées en toute sûreté", a-t-il tenu à rassurer avant de revenir sur le prisme environnemental dans le débat de la prolongation des réacteurs. Pour le directeur du Forum nucléaire belge, il est essentiel de prendre en compte le nucléaire. "Alors que l'environnement a, je crois, de l'importance pour tout le monde, le nucléaire est une énergie qui ne produit pas de CO2. C'est dommage de les fermer", a-t-il appuyé.

Serge Dauby l'affirme : il faut "associer le nucléaire aux énergies renouvelables et arrêter de les opposer. Les confronter, c'est ce que j'appelle le marketing de la peur. Il faut utiliser le plus possible de renouvelable, mais ça ne se suffira pas. Il faut que la Belgique ait une indépendance énergétique vis à vis des autres pays et il faut le faire avec des énergies décarbonées"