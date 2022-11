La première centrale nucléaire en Pologne pour 20 milliards de dollars

Le groupe américain Westinghouse construira la première centrale nucléaire en Pologne pour environ 20 milliards de dollars, a annoncé mercredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki dont le gouvernement a entériné formellement ce choix, face aux offres concurrentes du français EDF et du sud-coréen KHNP.

Pour ce premier projet, "nous avons opté pour la technologie américaine, située dans le nord de la Pologne. Il s'agit d'une technologie la plus avancée et la plus sûre. Dans la décision, nous avons indiqué notre partenaire et il s'agit de l'américain Westinghouse", a déclaré M. Morawiecki à la presse, en confirmant l'annonce qu'il avait faite sur Twitter, vendredi dernier.

Les modalités du montage financier de l'investissement n'ont pas encore été décidées, a indiqué le Premier ministre.

Le site situé à Lubiatowo-Kopalino, près de Choczewo, dans le nord du pays, doit entrer en service en 2033.

La Pologne prévoit actuellement d'accueillir à terme trois sites nucléaires de trois réacteurs chacun, avec une puissance maximale globale de 15 GW, ce qui représenterait environ 30% du mix énergétique du pays.

La décision à qui confier un deuxième projet inscrit dans le programme gouvernemental de développement d'énergie nucléaire doit être prise "dans les trimestres à venir", a indiqué M. Morawiecki.

Un troisième projet, annoncé récemment, à la surprise générale, par le ministre des Actifs d'Etat, et concrétisé par une lettre d'intentions signée lundi, porte sur la construction d'une centrale nucléaire en Pologne par le groupe sud-coréen KHNP et les polonais PGE (contrôlé par l'Etat) et ZE PAK (privé).

Cette lettre porte sur une centrale nucléaire située probablement aux alentours de Patnow (centre de la Pologne), basée sur la technologie APR1400 développée par KHNP.

La Pologne prévoyait depuis des années de se doter de la capacité de produire de l'énergie nucléaire à des fins civiles et la question de la sécurité énergétique est devenue plus urgente en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.