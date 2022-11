L'Allemagne a décidé de limiter les effets de l'inflation pour les entreprises et les ménages en plafonnant les prix de l'énergie.

L'Allemagne plafonne les prix du gaz et de l'électricité

Le bouclier tarifaire allemand sur les prix de l'énergie, annoncé par le chancelier Olaf Scholz pour atténuer l'impact de l'inflation, entrera en vigueur début 2023, selon la feuille de route présentée mercredi par le gouvernement.

Un calendrier différé pour les grosse entreprises, les ménages et les PME

Le plafonnement des prix du gaz et de l'électricité est le principal volet du "bazooka" énergétique controversé de 200 milliards d'euros annoncé fin septembre par Berlin. Le plafonnement du gaz est prévu dès "le 1er janvier" pour les grosses entreprises, et au "1er mars" pour les ménages et les PME, indique un projet définitif publié par le gouvernement allemand. Concernant l'électricité, le mécanisme sera mis en place au "1er janvier".