La Commission propose à l'Ukraine un prêt de 18 milliards d'euros

La Commission européenne a proposé mercredi aux Vingt-Sept d'accorder à l'Ukraine une aide de 18 milliards d'euros en 2023, sous forme de prêts dont les intérêts seraient pris en charge par les Etats membres.

"Cette aide financière stable, régulière et prévisible, de 1,5 milliard d'euros en moyenne par mois, permettra de couvrir une part importante des besoins de financement à court terme de l'Ukraine pour 2023, que les autorités ukrainiennes et le Fonds monétaire international estiment être de 3 à 4 milliards d'euros par mois", indique l'exécutif européen dans un communiqué.

Volodymyr Zelensky salue la solidarité de l'UE

Le président Volodymyr Zelensky a salué mercredi "la solidarité" de l'UE avec Kiev après que la Commission européenne a proposé aux Vingt-Sept d'accorder à l'Ukraine une aide de 18 milliards d'euros en 2023.

"Reconnaissant envers la Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen pour avoir annoncé une aide financière de 18 milliards d'euros pour 2023. Cela montre la véritable solidarité de l'UE", s'est félicité le président ukrainien sur Twitter.