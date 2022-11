Les prix du bois de construction en chute

Les prix du bois de construction sont à la baisse depuis plusieurs mois, à l'inverse du reste des matériaux de construction dont le coût suit une courbe montante, indiquent jeudi la Confédération belge du bois et Hout info bois.

Les deux produits phares de la construction en bois, à savoir le bois résineux et les panneaux d'OSB affichent un prix plus faible en septembre 2022 qu'en janvier de cette même année. Le prix de l'OSB a diminué de 32 % sur cette même période. Le prix du bois de feuillus, principalement utilisé pour menuiseries intérieures, les parquets et les terrasses, se stabilise.

"Le phénomène s'explique en partie par le fait que la transformation du bois est globalement moins énergivore que la production des autres matériaux de construction", précise Hugues Frère, Directeur de Hout info bois, le centre belge d'information technique sur le bois.

Il n'y a plus aucun problème de disponibilité concernant le bois de construction, est-il par ailleurs indiqué dans le communiqué.