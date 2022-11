La CREG propose d'imposer l'indexation mensuelle pour les offres à prix variable et de modifier le système d'évaluation de l'indexation.

Selon la Creg, les contrats à taux variable devraient être plus transparents

La CREG, organisme de surveillance de l'énergie, a terminé un projet de décision visant à mettre fin à l'enchevêtrement des contrats d'énergie variables dans notre pays. Une multitude de formules et de paramètres d'indexation ont rendu presque impossible pour les consommateurs de faire le meilleur choix pour leurs contrats d'électricité et de gaz. Certains fournisseurs jouent même délibérément avec les paramètres d'indexation afin d'obtenir toujours le meilleur résultat lors de la comparaison des prix - ce que l'on appelle le "gaming".

La CREG propose donc d'introduire une obligation temporaire, pendant deux ans à partir du 1er janvier, de n'utiliser qu'une indexation mensuelle pour les offres à prix variable. Aujourd'hui, certains fournisseurs proposent également une indexation trimestrielle, ou modifient la formule d'indexation dans l'intervalle. "L'indexation mensuelle garantira que la tarification des fournisseurs tient compte des informations les plus récentes et en principe les plus représentatives disponibles en matière de prix", estime la CREG. En outre, le nombre de produits proposés sera également limité, ce qui devrait donc faciliter le choix des clients.

Une deuxième obligation concerne l'évaluation du paramètre d'indexation. Chez certains fournisseurs, il était déterminé sur la base d'une seule cotation quotidienne pour l'électricité ou le gaz naturel, alors que le gendarme de l'énergie souhaite qu'il soit basé sur plusieurs cotations quotidiennes, "dans le but de refléter un niveau de prix plus moyen".

"Nous voulons mettre fin à un certain nombre de pratiques", a résumé jeudi le porte-parole de la CREG. Il a déclaré qu'il y avait de nombreuses plaintes concernant les formules de tarif variable, y compris de la part de Test-Aankoop. "L'idée est que les consommateurs puissent faire un choix plus solide pour leur contrat d'énergie. En raison de la pratique du jeu, il lui arrive maintenant de faire le mauvais choix." La CREG a le pouvoir d'intervenir, sur base de l'article 23bis de la loi sur l'électricité et de l'article 15/14bis de la loi sur le gaz, dit-elle.

Les mesures ne sont pas encore définitives : après le projet de décision, une consultation publique va maintenant suivre pendant plusieurs semaines, au cours de laquelle les fournisseurs mais aussi les organisations de consommateurs, par exemple, pourront soumettre leurs commentaires. Sur cette base, la CREG prendra ensuite une décision dénitive, semble-t-il.