Revue boursière: l'inflation recule aux États-Unis, le Nasdaq exulte, les cryptos plongent Les opérateurs américains parient sur une pause dans la hausse des taux de la Fed. Patrick Van Campenhout Journaliste - Auteur



La bourse de New York ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Les derniers chiffres relatifs à l’évolution des prix à la consommation étaient attendus avec inquiétude aux États-Unis, jeudi. Pourtant, bonne nouvelle, les prix à la consommation n’ont augmenté que de 7,7 % en octobre par rapport à octobre de l’an passé. L’inflation, malmenée par la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed), aurait donc atteint un pic et entamé un repli ? On est en effet plus bas que les 8,2 % de hausse enregistrés en septembre sur base annuelle, et bien en dessous des 7,9 % estimés par les analystes. La diffusion de ces chiffres a donné à penser aux opérateurs que la Fed pourrait infléchir sa politique monétaire sur cette base… un peu vite sans doute. Mais en Bourse la perspective d’un coup d’arrêt aux hausses des taux d’intérêt a eu un effet dépassant toutes les attentes. En quelques minutes, on a assisté aux États-Unis à un plongeon du dollar, à un recul rapide des taux d’intérêt à long terme, et à un bond...