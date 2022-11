Le pétrole en baisse malgré la Chine

Après avoir profité vendredi d'annonces de la Chine sur un possible assouplissement des mesures anti-Covid qui pèsent sur la demande, le pétrole, contrairement au reste du marché, ne montait pas en début de semaine après un plan de relance du secteur immobilier chinois.

Les cours du pétrole baissaient un peu lundi, les nouvelles mesures de soutien à l'économie en Chine ne suffisant pas à alimenter le bond des cours de vendredi.

Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023 cédait 1,07% à 94,96 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en décembre reculait de 1,24% à 87,86 dollars.

Pour l'or noir, les confinements restent en effet la principale préoccupation puisqu'ils limitent les déplacements et la demande.

"Il y a des changements de politique, mais la Chine enregistre aussi le nombre de contaminations quotidiennes le plus élevé depuis avril et Guangzhou (la quatrième plus grande ville de Chine, ndlr) a renforcé ses mesures de confinements", rappellent les analystes de ING.

Dans ce contexte, le rebond des prix n'a pas duré car "les actions pèsent plus que les promesses", résume Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Les investisseurs attendaient par ailleurs le rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sur le marché.

Dans son rapport à long terme publié fin octobre, l'Opep estimait que la demande mondiale allait augmenter dans les quinze prochaines années.

Mais l'Organisation était en revanche plus pessimiste sur la demande pour 2022 et 2023.

Les prévisions mensuelles de l'Opep précèdent celles de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) attendues mardi.