Enseigne, sièges, uniformes, tables de réunion… Les derniers vestiges de la Sabena vendus aux enchères

Voilà plus de 20 ans, la Sabena coulait à pic, engendrant l’une des pires faillites de l’histoire de la Belgique. "Il s’en est suivi un long processus au cours duquel Troostwijk a vendu aux enchères de nombreux biens de la compagnie aérienne, tels que des trolleys, du matériel informatique, des camionnettes, des vêtements d’hôtesses, etc. Aujourd’hui, la faillite est en phase de finalisation et les enchères peuvent être placées sur les derniers vestiges emblématiques de la Sabena", explique la société spécialisée.

Parmi les derniers lots mis en vente, on retrouve notamment les enseignes qui ornaient autrefois l’aéroport, une table de réunion spécialement conçue pour la Sabena, met aussi des sièges ou autres morceaux d’avions, des armoires, des uniformes de pilotes ou encore des affiches numérotées. Bref, de quoi ravir les mordus d’aéronautique, ou tout simplement d’histoire.

Des objets divers et variés estampillés "Sabena" sont vendus aux enchères. ©Troostwijk

"Avec cette vente aux enchères, les gens ont une dernière chance d’obtenir une partie de la Sabena, chez eux. Afin de ne pas perdre cette partie importante de l’histoire de l’aviation belge. Un certain nombre de pièces ont également été placées dans des musées ou ont été apportées aux Archives de l’État, notamment tous les rapports du conseil d’administration depuis la création de la compagnie dans les années 1920. C’est pourquoi beaucoup d’armoires sont mises aux enchères", glisse encore à ce sujet Koen Grysolle, Manager chez Troostwijk.

Les intéressés peuvent enchérir jusqu’au 23 novembre sur le site officiel de Troostwijk.