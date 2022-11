Budget fédéral : le déficit réévalué après une "faute matérielle"

Le gouvernement fédéral procède à une correction du déficit estimé pour l'année 2023, confirme le cabinet de la secrétaire d'État Eva De Bleeker (Open Vld) mercredi. Cette modification est réalisée à la suite d'une réunion avec le Premier ministre Alexander De Croo, écrivait dès mardi soir De Tijd.

Le déficit budgétaire fédéral 2023 sera plus lourd que prévu, selon des chiffres dévoilés lundi par la N-VA (opposition) et confirmés au cabinet de la secrétaire d'État. Début octobre, quand le gouvernement fédéral s'est accordé sur le budget pour les années 2023 et 2024, il était encore question d'un déficit structurel de 2,9% du produit intérieur brut (PIB) pour l'an prochain et de 3,2% l'année suivante.

Les projections les plus récentes font état de 3,4% en 2023, selon le député N-VA Sander Loones, qui se fondait sur les documents budgétaires définitifs. Au cabinet De Bleeker, on confirmait cet alourdissement, attribué notamment à la décision du gouvernement fin octobre de prolonger la TVA réduite sur l'énergie et de réformer les accises.

Selon De Tijd et L'Echo, le déficit budgétaire de tous les pouvoirs publics belges se creuse quant à lui à 6,1% du PIB (35 milliards d'euros). Dans le projet de plan budgétaire que la Belgique a remis à la Commission européenne à la mi-octobre, il était encore question de 5,8% (33,3 milliards), soit une différence de 1,7 milliard d'euros. Il s'agit d'une "erreur matérielle qui a été constatée et est en train d'être corrigée", a déclaré mercredi la secrétaire d'État. Selon sa porte-parole, Eva De Bleeker a opté pour une approche prudente, "mais elle a peut-être été trop prudente."

Par ailleurs, le budget fédéral est désormais accessible en ligne sur le site internet du SPF Stratégie et Appui (bosa.belgium.be), annonce la secrétaire d'État. Via des infographies, celui-ci détaille par exemple le montant des différentes allocations de base disponibles. Il permet également de voir le budget consacré aux voyages officiels à l'étranger de la famille royale ou de ses représentants (312.000 euros), ou encore les "salaires et frais de représentation" du Premier ministre (248.000 euros). Dans une phase suivante, l'intention est aussi de permettre une comparaison entre le budget et les dépenses réellement effectuées. La sécurité sociale n'est pas encore incluse dans le système, mais le travail est encours, assure Mme De Bleeker.