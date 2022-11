Les Engagés dénoncent la "stratégie irresponsable" du gouvernement bruxellois et recale le budget

Les Engagés ont recalé vendredi le budget du gouvernement bruxellois qui "dévisse dangereusement et est basé sur des hypothèses peu crédibles", a affirmé le député Christophe de Beukelaer en vue de l'entame, lundi, des travaux budgétaires en commission du Parlement bruxellois.

Selon celui-ci, après analyse des documents budgétaires, il apparaît que l'exercice 2023 affiche un déficit d'1.5 milliards d'euros. Cela alourdit d'autant la dette consolidée de la Région-capitale qui passera de 12 milliards d'euros aujourd'hui à 13,5 milliards d'euros en 2023.

En plus d'emprunter plus, le gouvernement paiera plus cher pour ses emprunts. La hausse des taux d'intérêt déclenche un effet boule de neige qu'il devient difficile de contrôler.

"Ce n'est pas uniquement la dette qui est préoccupante mais aussi le coût de la dette : 245 millions d'euros en 2023, soit +35% par rapport à 2021. En plus d'emprunter plus, le gouvernement paiera plus cher pour ses emprunts. La hausse des taux d'intérêt déclenche un effet boule de neige qu'il devient difficile de contrôler." a-t-il estimé.

L'inflation aurait été mal évaluée

Autre critique de l'élu des Engagés: le gouvernement Vervoort table sur une inflation de 6,5% en 2023 alors que la Commission européenne table quant à elle sur une inflation de 7%. "En octobre dernier, l'inflation a atteint 13,1%. Il n'y a aucun signe d'amélioration", a-t-il prévenu.

Par l'intermédiaire de Christophe De Beukelaer, Les Engagés se sont aussi étonnés de ne voir aucune provision pour le Covid ni pour la crise ukrainienne dans le budget. Ils dénoncent la "stratégie irresponsable" du gouvernement qui, comme chaque année, présente un budget initial déjà en déficit et qui s'aggrave encore à l'ajustement.

"C'est irréaliste"

Le ministre Gatz annonce toujours un retour à l'équilibre en 2024. "Cela nécessiterait de faire 1,5 milliard d'euros d'économies en 1 an, soit 20% du budget! Même en enlevant les investissements soi disant stratégiques et les autres sous-utilisations, cela ferait 780 millions d'euros à trouver. C'est irréaliste", a enfin jugé le député avançant plusieurs pistes: annulation de la gratuité de la STIB, réduction de la taille des cabinets ministériels, la réalisation d'un budget à base zéro, restructuration de certaines administrations et services publics; et pour relancer l'économie au travers d'investissements sérieux dans la formation professionnalisante, l'accompagnement efficace des demandeurs d'emploi, et d'une politique claire de soutien aux entreprises.