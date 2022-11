Le prix de l'énergie augmente en Europe, l'hiver arrive

Le prix de l'électricité en France et en Allemagne augmente sensiblement ce lundi. Les températures plus froides et le charbon plus cher font grimper les prix.

Le prix de la livraison d'électricité en France en décembre augmente de 16 %, tandis que les contrats allemands deviennent 13 % plus chers. Pour la livraison d'électricité dans notre pays, le prix augmente de 6 à 7 % pour atteindre 260 euros par mégawattheure.

Cette augmentation intervient après plusieurs semaines où les prix de l'électricité ont stagné, grâce à des températures automnales douces, à un soleil abondant et à du vent. Si le vent est actuellement abondant, le soleil est peu présent et les températures ont nettement baissé. Il est prévu que le froid persiste également au début du mois de décembre.

En outre, les prix sont aussi quelque peu poussés par le charbon plus cher. Cela vient de plus en plus de Colombie, où les actions syndicales entravent les exportations de charbon.