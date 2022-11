Les investissements en recherche et développement représentent 3,5% du PIB belge

Les investissements en recherche et développement (R&D) ont fortement augmenté en Belgique ces dernières années, pour atteindre 3,5% du PIB en 2020. Le pays atteint dès lors l'objectif européen de 3%, mais ce sont les incitants fiscaux les moins efficaces qui absorbent la majeure partie de l'aide publique, cette aide pourrait donc être mieux allouée, ressort-il d'une évaluation de l'aide publique aux investissements en R&D réalisée par le Bureau fédéral du Plan et publiée mardi.

A côté des subventions régionales, le fédéral a introduit différents avantages fiscaux pour inciter les entreprises à intensifier leurs activités en R&D, comme une baisse du précompte professionnel sur les salaires du personnel de R&D. Des incitants dans le cadre de l'impôt des sociétés sont aussi possibles et sont d'ailleurs très populaires: en 2019 ils représentaient 2,8 milliards d'euros, soit 0,6% du PIB.

Si ces investissements "ont pour objectif d'encourager les entreprises à investir elles-mêmes dans la recherche et le développement, au-delà de l'aide publique reçue", tous "ces incitants ne sont pas tous aussi efficaces par rapport à cet objectif", relève le Bureau du Plan. "La dispense partielle de précompte professionnel produit les effets les plus marqués, et les avantages octroyés via l'impôt des sociétés les effets les plus faibles. On observe même des 'effets d'éviction' pour les revenus d'innovation : les entreprises financent par l'aide publique les dépenses de recherche et développement qu'elles réaliseraient de toute manière en l'absence d'aide."

Paradoxalement, l'étude montre que l'aide s'avère moins efficace quand les entreprises combinent plusieurs dispositifs. "En l'occurrence, ce n'est pas la combinaison des aides en soi qui est en cause, mais plutôt la concentration de grands montants d'aide dans un petit groupe d'entreprises. (...) Il conviendrait dès lors de mieux cibler les investissements."

"Il reste donc des progrès à réaliser, surtout au niveau des incitants octroyés par le biais de l'impôt des sociétés", note le Bureau du Plan, qui s'est concentré sur la période 2013-2019.