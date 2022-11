Une fête de Noël coûte 6,7 euros supplémentaires en électricité

À partir du 1er janvier, le tarif de capacité fera son apparition sur notre facture d'électricité. Ensuite, une partie de cette facture sera déterminée par notre consommation de pointe. Pour la plupart des familles, cela ne changera pas beaucoup, assure le régulateur flamand de l'énergie. L'organisation d'une fête, par exemple, ne se traduira pas par une facture qui s'envole. "En moyenne 6,7 euros supplémentaires", la CREG a même calculé le coût en électricité d'une fête de Noël.

Malgré le procès intenté par le ministre flamand de l'énergie Zuhal Demir (N-VA) contre l'introduction du tarif de capacité, la facture d'électricité d'une famille ou d'une entreprise flamande aura un aspect différent à partir du 1er janvier. Ensuite, une partie - 7 % de la facture - sera déterminée par la consommation de pointe, c'est-à-dire par la charge du réseau électrique. La grande majorité de la facture continuera à dépendre de la consommation.

L'objectif est d'encourager les ménages et les entreprises à répartir la consommation d'appareils particulièrement lourds - pensez à une pompe à chaleur ou à une voiture électrique. Après tout, avec la transition énergétique, nous utiliserons de moins en moins de combustibles fossiles, et davantage d'électricité. Cela augmentera la charge sur le réseau électrique. En utilisant le réseau de manière efficace et en répartissant la consommation, des milliards d'investissements dans le réseau peuvent être évités. De cette manière, les tarifs du réseau resteront abordables pour tous à l'avenir, affirme le régulateur.

Le régulateur va bientôt lancer une grande campagne pour informer le public de l'arrivée des tarifs. Message clé : ceux qui étalent leur consommation paieront moins que ceux qui ne le font pas. La nouvelle campagne vise également à rassurer. Les gens ne doivent pas changer leur routine quotidienne et le nouveau tarif n'entraînera pas une hausse vertigineuse des factures d'électricité. Une fête de Noël, par exemple, coûtera 6,7 euros au consommateur moyen en raison du ou des pics de consommation électrique.