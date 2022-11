Recettes de la réforme des droits d’auteur ? “Une bagatelle par rapport aux dégâts économiques qu’elle causera”

”La réduction des droits d’auteur proposée fait des victimes dans de nombreux secteurs et professions”, déclare dans un communiqué Jan De Brabanter, secrétaire général de Beci (Brussels Enterprises Commerce&Industry, la Chambre de Commerce de Bruxelles). Cette réforme, proposée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) et validée en deuxième lecture par le Conseil des ministres, est l’un des textes les plus débattus du moment.

En réformant le droit d’auteur, le gouvernement fédéral gagnerait 112,5 millions de recettes en 2023 et 2024. “Une bagatelle par rapport aux dégâts économiques que la réforme causera, y compris à Bruxelles.” Le secrétaire général explique que cette réforme vise “des secteurs importants pour notre économie” : les architectes, les informaticiens et les designers… mais aussi, des pigistes journalistes, les spécialistes du marketing et les avocats. Beci estime que cette réforme aura “un lourd impact sur l’innovation et la poursuite de la numérisation de notre économie.”

Réforme des droits d’auteur : un texte "illisible", un régime "cliniquement mort"

La Chambre de Commerce estime que ces régimes de droits d’auteur favorables sont également en place dans nos pays voisins, “ce qui exerce une pression supplémentaire sur notre position concurrentielle”. Elle ajoute que ce régime fiscal a connu “un grand succès au cours des 15 dernières années dans tous les secteurs créatifs possibles”.

Toutes ces raisons poussent Beci à appeler “tous les députés fédéraux à ne pas approuver cette réforme”, alors que cette dernière sera bientôt soumise au Parlement.

Elle promet “ne pas s’arrêter là” et compte mesurer les effets de cette nouvelle mesure en consultant ses membres concernés.