Enveloppe bien-être, chômage, revenus minimums,... Le kern s'accorde sur une proposition concernant les négociations salariales

Le kern (conseil des ministres restreint) est parvenu à une proposition de réconciliation dans l'épineux dossier des négociations salariales, qui divisent syndicats et patrons. C'est le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo qui en a fait l'annonce ce lundi.

Si l'enveloppe bien-être sera bel et bien utilisée à 100 %, une partie de ce budget sera alloué à l'augmentation des plus bas salaires, alors qu'elle est habituellement utilisée uniquement pour les allocations sociales.

Les allocations de chômage augmenteront de 1,3 %, c'est moins que le maxima de 3,5 %. Grâce aux économies réalisées à ce niveau, les plus bas salaires seront donc augmentés dans le but d'éviter autant que possible le piège du chômage. "Une première", selon le cabinet du Premier.

Après l'échec des partenaires sociaux, le dossier était retombé sur la table du gouvernement. Les tensions qui opposaient banc patronal et banc syndical ont par la suite mis en évidence les discordances entre l’aile droite et l'aile gauche du gouvernement De Croo.

Plus d'informations à venir.