"On permet aux syndicats d'exiger des primes plus élevées que lors de crises précédentes moins aigües", déplore la FEB

L'accord salarial sur lequel le conseil des ministres restreint du gouvernement fédéral s'est mis d'accord apporte une réponse insatisfaisante aux véritables défis, estime la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) dans une première réaction.

Selon les termes de la proposition de conciliation devant permettre de sauver les négociations salariales entre les syndicats et les employeurs, l'indexation automatique sera conservée mais la marge salariale sera par contre nulle durant les deux prochaines années, quel que soit l'indice. Les entreprises qui s'en sortent bien pourront toutefois accorder une prime allant jusqu'à 500 euros à leurs salariés, à condition qu'un accord sectoriel soit conclu à cet effet. Une clause échappatoire est également prévue pour les entreprises qui ne disposent pas de ces moyens financiers. Enfin, les entreprises aux bénéfices exceptionnellement élevés pourront octroyer jusqu'à 750 euros à leurs travailleurs.

"Fixer la norme salariale à 0 % est déjà un signal important. Cela permet d'éviter une augmentation générale des coûts salariaux pour l'économie", estime le patron de l'organisation patronale, Pieter Timmermans.

Mais les primes uniques auxquelles le kern a abouti envoient un mauvais signal, tacle la FEB. "Apparemment, plus la crise de compétitivité est profonde, plus les primes autorisées sont élevées. Nous traversons en effet la crise de compétitivité la plus sévère depuis des décennies, qui affectera inéluctablement la création d'emplois, et le montant des primes uniques est relevé", déplore-t-elle.

"Alors que la crise de compétitivité fait rage plus que jamais, on permet aux syndicats d'exiger des primes plus élevées que lors de crises précédentes moins aigües. Il s'agit là d'un signal incompréhensible. Notre pays a maintenant besoin d'un pacte de compétitivité audacieux qui réduise notre handicap salarial de 16 % afin de ne pas mettre en péril l'emploi dans notre pays", insiste Pieter Timmermans.

Des ajustements ont été apportés "à juste titre" au niveau des allocations de chômage, afin que le travail soit plus rémunérateur que l'inactivité, pointe par ailleurs la fédération patronale au sujet de l'enveloppe bien-être. Celle-ci sera versée à 100%. Normalement, cet argent est consacré à diverses allocations, mais cette fois, une petite partie sera réservée aux travailleurs. Les allocations de chômage les plus basses augmenteront de 1,3%, ce qui est inférieur au maximum de 3,5%. L'argent ainsi dégagé servira à augmenter le salaire minimum afin d'éviter au maximum les pièges à l'emploi.