"C’est typiquement belge : tout le monde gagne, sauf le déficit et la dette publique"

Le Premier ministre s'est empressé de l'annoncer lundi midi : un accord de conciliation a été trouvé, en kern, dans le dossier des négociations salariales. L'enveloppe bien-être sera bel et bien distribuée à 100 %, et tout le monde s'y retrouve. Les socialistes, puisque les plus basses pensions et allocations de chômage seront augmentées. Les libéraux, puisque le revenu minimum le sera également. Un impératif, rappelaient ces derniers, pour éviter de rapprocher le montant des allocations et des bas salaires, décourageant de facto les travailleurs d’être actif, ce que l’on appelle des pièges à l’emploi.

Outre ces hausses, des primes de 500 à 750 euros seront également attribuées aux travailleurs des entreprises en bonne ou en très bonne santé. Ce cadeau unique sera négocié secteur par secteur.

Bref, cet accord in fine équilibré, de qui fait-il les affaires ? "Chacune des parties a limité les dégâts. C’est typiquement belge : on ne touche à rien ou presque, tout le monde gagne, sauf le déficit et la dette publique... On peut se demander combien de temps cette logique pourra encore triompher", résume Bruno Wattenbergh.