La Belgique va limiter les investissements étrangers dans les domaines stratégiques

La surveillance va être renforcée autour des investissements étrangers en Belgique. Un filtre va être instauré pour évaluer les investissements qui pourraient représenter une menace à l’autonomie stratégique de notre pays. Le ministre fédéral de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS), a annoncé que les différents niveaux de pouvoir étaient parvenus à un accord sur le sujet.

L’objectif : empêcher que des investisseurs hors de l’Union européenne ne prennent le contrôle, ne deviennent les propriétaires ou les gestionnaires d’infrastructures sensibles. Sont concernés les domaines de la technologie, la fourniture de produits nécessaires à la sécurité alimentaire et énergétique, l’accès à et le contrôle de données sensibles ou encore la liberté et la diversité des médias.

Plus d’informations à venir.