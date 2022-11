"Le pic de l'inflation est probablement derrière nous" : les experts de BNP Paribas Fortis semblent optimiste pour l'avenir

Les économistes de BNP Paribas Fortis estiment que le pic de l'inflation devrait être derrière nous et il a été atteint aux Etat-Unis. Ils s'attendent à une politique monétaire plus clémente.

Pic d'inflation "probablement" atteint et baisse des prix du gaz et de l'électricité font dire à BNP Paribas Fortis qu'il existe "de l'espoir" en cette "période de crise". S'affichant prudemment optimiste, la banque considère qu'au cours des prochaines semaines, "les astres semblent favorables à un rallye de fin d'année", permettant un ralentissement de la hausse des taux et une amélioration du marché, a-t-elle présenté à la presse mercredi.

"Le pic de l'inflation est probablement derrière nous et l'est certainement aux États-Unis", a avancé Koen De Leus, économiste en chef chez BNPPF. Cela devrait permettre aux banques centrales, et en particulier à la Fed aux États-Unis, d'actionner un peu moins fortement le frein monétaire.

La récession devrait être temporaire

Depuis le début de l'année, la Fed a fortement augmenté son taux directeur, avoisinant les 4%, son plus haut niveau depuis janvier 2008. BNP Paribas Fortis s'attend à ce qu'il atteigne entre 5 et 5,25% en 2023. L'objectif est de freiner la consommation, pour ainsi exercer un effet baissier sur les prix. Le risque? Provoquer une récession, comme cela semble déjà se marquer, même si l'on s'attend à ce que cette récession reste temporaire.

BNP Paribas Fortis pronostique ainsi deux années (2023 et 2024) de croissance négative aux États-Unis tandis que la croissance ne devrait pas s'établir au-delà des 5% en Chine.

Inflation harmonisée autour de 10,5% cette année en Belgique ?

En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) a également augmenté ses taux, BNPPF tablant sur un taux de 3% en 2023. La banque prévoit dans la zone euro une croissance négative de 0,5% en 2023 avant une légère reprise (+1,3%) en 2024. Pour la Belgique, la banque table sur une croissance de 2,6% cette année, de 0,2% l'an prochain et de 1,4% en 2024.

"En Europe, le pic de l'inflation devrait être atteint, en raison du pic du prix du gaz et de l'électricité", selon M. De Leus, qui mise sur une inflation harmonisée autour de 10,5% cette année en Belgique et de 6,3% en 2023 pour revenir à 2,5% en 2024. L'économiste en chef de BNP Paribas Fortis met en avant que la décélération de l'inflation pourrait aller aussi vite que son accélération, bien que l'inflation sous-jacente pourrait mettre plus de temps à décroître, en raison de la pression exercée par les salaires.

"Le plus grand risque est que l'inflation reprenne en avril"

Philippe Gijsels, stratégiste en chef de la banque, met en garde: pour lui, "le plus grand risque est que l'inflation reprenne à partir des mois d'avril et mai entraînant une nouvelle hausse des taux d'intérêt". "Nous assistons à un changement de régime", embraie M. De Leus. "Des forces structurelles comme la déglobalisation, la transition climatique, les chocs géopolitiques... pourraient pousser l'inflation à la hausse." L'incertitude continue également de régner sur les prix de l'énergie, alors que les dernières livraisons de gaz russe devraient s'éteindre l'an prochain, prévient Koen De Leus.

Pour M. Gijsels, l'année 2022 a marqué la "fin d'un monde", celui de la "modern monetary theory" en vigueur ces 30 à 40 dernières années "où les gouvernements dépensaient autant qu'ils voulaient et les banques centrales rachetaient les dettes". Face à l'inflation, "les gouvernements ont moins de capacité à dépenser et les banques centrales sont moins capables de gérer l'économie. Nous entrons dans un monde avec davantage de volatilité structurelle, où les banques centrales et les gouvernements ont moins de pouvoir", conclut-il.