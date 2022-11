Les exportations wallonnes, en forte hausse, dépassent les 30 milliards d'euros au premier semestre 2022

La France, l'Allemagne et les États-Unis sont les trois principaux marchés à l'exportation de la Wallonie, devant les Pays-Bas et l'Italie.

Les exportations wallonnes ont augmenté de plus de 20 % au premier semestre 2022 par rapport à la même période de 2021 pour atteindre une valeur cumulée de plus de 30,7 milliards d'euros, ont annoncé le ministre wallon de l'Économie et du Commerce extérieur, Willy Borsus, et l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex). Il s'agit de la plus forte croissance semestrielle depuis le premier semestre 2010.

"On observe une vitalité dans les exportations de nos entreprises, malgré le contexte économique compliqué et l'enchaînement des crises (en Chine, guerre en Ukraine)", a commenté au cours d'une conférence de presse M. Borsus, qui craint néanmoins que ces difficultés économiques ne se fassent davantage ressentir au second semestre. L'Awex constate d'ailleurs une baisse sensible, depuis l'été, des carnets de commandes à l'exportation des entreprises du Sud du pays.

Étant donné la taille de l'économie wallonne, "la vitalité de notre tissu socio-économique passe indubitablement par l'international : par les exportations, les partenariats ou les investissements étrangers sur notre territoire", a encore rappelé le ministre wallon.

Avec une croissance de ses ventes à l'étranger de 20,4 %, la Wallonie fait moins bien que la Flandre au premier semestre (+30,9 %) et que les Pays-Bas (+21,6 %) mais légèrement mieux que la France (+20 %) et, surtout, que l'Allemagne (+13,4 %). Près de trois quarts des exportations wallonnes restent destinées aux pays de l'Union européenne et deux tiers à ceux de la zone euro. La croissance des ventes wallonnes à l'étranger a d'ailleurs été plus forte au premier semestre vers l'UE (+25,7 %) que vers les pays hors-UE (+7,7 %).

Au niveau sectoriel, les produits des industries chimiques et pharmaceutiques représentent plus de 40 % des ventes wallonnes à l'étranger, et confirment leur fonction d'étendard des exportations wallonnes, devant les "métaux communs et ouvrages en métaux", les "matières plastiques et caoutchouc" et les "machines et équipements électriques et électroniques".