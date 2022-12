"Un chiffre énorme et déprimant": l'ONU aura besoin d'un montant record en 2023 pour l'aide humanitaire

"L'année prochaine sera donc le plus vaste programme humanitaire" jamais lancé au niveau mondial, a déclaré le chef de l'agence humanitaire de l'ONU Martin Griffiths aux journalistes. Près de 340 millions de personnes ont besoin d'aide dans près de 70 pays, un record. En un an, ce nombre a progressé de plus de 60 millions. "C'est un chiffre énorme et déprimant", en augmentation permanente depuis 2018, a admis M. Griffiths, qui ne s'attend pas à une amélioration d'ici un an.

La guerre en Ukraine et ses effets ont considérablement affecté la situation pour cette année, sans pour autant détériorer le financement de l'aide dans les autres crises observées. "Je pensais que nous parlerions en 2022 surtout des répercussions humanitaires du changement climatique", explique le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires.

Selon lui, la sécheresse dans l'Est de l'Afrique constitue "peut-être" le symbole le plus convaincant pour la justice climatique. Or, l'argent climatique n'atteint pas la population de ces pays. Il faut que les humanitaires soient mieux organisés et travaillent ensemble, avance M. Griffiths qui a dirigé cette semaine à Genève une réunion sur cette question.

Près de 230 millions de personnes dans 53 pays devront faire face à une malnutrition sévère aiguë. Parmi elles, 45 millions sont menacées d'une famine dont les conditions sont déjà observées dans cinq pays.

Faire plus, faire mieux

Cette année, les organisations humanitaires ont pu assister près de 160 millions de personnes parmi plus de 210 millions qu'elles voulaient aider. De la nourriture a été distribuée à près de 130 millions d'entre elles. Le renouvellement de l'accord entre l'Ukraine et la Russie a permis d'approvisionner les marchés alimentaires mondiaux.

Les donateurs ont financé 24 milliards de dollars cette année, mais les besoins augmentent plus rapidement que leur soutien, selon l'Onu. Le décalage avec l'appel lancé, 53%, n'a jamais été aussi important. "Nous pouvons faire beaucoup mieux" avec l'appel de 2023, prévient M. Griffiths.

Une analyse partagée par Oxfam Belgique qui qualifie la nouvelle "d'alarmante", selon les termes employés par Caroline Verney, responsable de l'action humanitaire au sein de l'ONG, pour qui il faut "repenser non seulement la manière dont nous essayons de répondre à ces besoins, mais aussi les défaillances des systèmes mondiaux qui sont à l'origine d'une telle croissance rapide des inégalités".

Oxfam Belgique presse également les gouvernements nationaux de "s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et des inégalités qui aggravent les effets des catastrophes sur ceux qui souffrent déjà". Pour y parvenir, poursuit l'ONG, il faut "injecter des ressources dans les services publics mondiaux". Or "ce qui fait cruellement défaut, c'est le courage politique", note encore Caroline Verney.