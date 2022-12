En septembre 2022, le volume du commerce de détail avait augmenté de 0,8 % dans la zone euro et dans l'UE.

En octobre 2022, par rapport à octobre 2021, l'indice des ventes de détail a diminué de 2,7 % dans la zone euro et de 2,4 % dans l'UE.

La Belgique (-3,3 %) figure parmi les Etats où les plus fortes baisses mensuelles du volume du commerce de détail ont été constatées, après l'Autriche (-4,6 %), et la Croatie (-4 %). Des hausses ont été observées au Luxembourg (+2,6 %), à Chypre, à Malte et au Portugal (+0,5 % pour ces trois pays) ainsi qu'en Espagne (+0,4 %).