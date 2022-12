Le Pakistan peine à trouver des solutions pour répondre à la demande croissante en énergie du pays. Le ministre Malik s’est rendu en Russie la semaine précédente, notamment pour discuter livraison de pétrole et de gaz. “La visite a été plus que fructueuse, mieux encore qu’attendu”, se félicitait le ministre. Il insistait également sur le fait que le gouvernement agissait dans l’intérêt national et dans le respect des règles internationales.

Il ajoutait que la Russie avait demandé au Pakistan de commencer des discussions en vue de signer des contrats pour des livraisons à long terme.