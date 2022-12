Les prix du pétrole commencent la semaine en hausse

La journée de lundi marque l'entrée en vigueur de deux mesures phares dans l'Union européenne: l'embargo sur le pétrole russe et le plafonnement du prix du baril de pétrole russe. Ces deux mesures visent à frapper financièrement la Russie et constituent une réaction à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. La Russie a annoncé qu'elle n'accepterait pas le plafonnement des prix et qu'elle ne livrerait pas à un pays qui appliquerait le plafond.

Entre-temps, l'association pétrolière Opep+, dirigée par l'Arabie saoudite et la Russie, a décidé au cours du week-end de ne pas modifier sa production dans un premier temps. Depuis le début du mois de novembre, la vingtaine d'États produisent nettement moins de pétrole et cette décision doit être maintenue. Cette décision était attendue sur le marché.