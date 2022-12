Le 23 septembre, c'est le réacteur nucléaire Doel 3 qui a été définitivement déconnecté du réseau. Cela s'était produit quelques jours avant la date légale d'arrêt du 1er octobre, le cycle du combustible du réacteur étant arrivé à son terme.

Après Doel 3, ce sera au tour de Tihange 2 d'être définitivement déconnecté du réseau en 2023. La date légale de fermeture est le 1er février. Le réacteur ne sera déconnecté que le 31 janvier à minuit, et produira donc de l'électricité jusqu'à la fin du délai légal. En effet, il semble qu'il y ait encore suffisamment de carburant pour Tihange 2. Toutefois, la centrale ne fonctionnera alors plus à pleine puissance.

Après la fermeture de Doel 3 en septembre et de Tihange 2 en février, notre pays ne comptera plus que cinq centrales nucléaires. Les usines restantes fermeront normalement en 2025. Le gouvernement négocie actuellement avec l'exploitant Engie pour prolonger de dix ans les réacteurs Doel 4 et Tihange 3.

Toutefois, ces négociations se déroulent avec difficulté. Engie a précédemment confirmé que les négociations ont été "retardées".