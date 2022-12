Le taux d'inflation annuel prévu à 9,6% en 2022 et 5,3% en 2023

Le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 9,6% en 2022 et 5,3% en 2023, contre 2,44% en 2021 et 0,74% en 2020, selon les prévisions du Bureau du Plan publiées mardi. Comme déjà indiqué il y a quelques jours par l'office statistique belge Statbel, l'indice pivot a été atteint le mois dernier et les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seront dès lors indexés de 2%, respectivement ce mois-ci et en janvier prochain.