En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 2,3% dans la zone euro.

A titre de comparaison, le PIB des Etats-Unis a augmenté au troisième trimestre de 0,7% par rapport au trimestre précédent et de 1,9% sur un an.

L'Irlande (+2,3%) a enregistré la plus forte hausse du PIB par rapport au trimestre précédent, suivie de Chypre, Malte et la Roumanie (+1,3% chacune). Les plus fortes baisses ont été observées en Estonie (-1,8%), en Lettonie (-1,7%) et en Slovénie (-1,4%). En Belgique, le PIB a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 1,9% sur un an.